Anderlecht rekent op reglementaire nederlaag na vuurwerkincident

Samenvatting Newcastle United zet in Leicester flinke stap naar lijfsbe­houd

12 april Newcastle United komt ook volgend seizoen vrijwel zeker uit in de Premier League. De ploeg van Rafael Benítez zette vanavond in en tegen Leicester een flinke stap richting lijfsbehoud na een overwinning van 1-0. Ayoze Pérez was de maker van het enige doelpunt, waardoor the Magpies afstand namen van de gevarenzone.