Anderlecht schiet weinig op met late remise, Van den Brom jaagt op Club Brugge

Mbokani maakte liefst vier doelpunten, slechts twee konden op goedkeuring rekenen van de VAR. Eerst had de aanvaller zijn ploeg kort na rust op voorsprong gezet. Binnen tien minuten stond het weer gelijk via Yari Verschaeren. Mbokani maakte er nog twee, beide keren bleek er volgens de VAR ver voordat de spits doel had getroffen al sprake geweest van buitenspel.

Basisklanten Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang konden niet voorkomen dat Club Brugge keihard onderuit ging op bezoek in Genk. Paul Onuachu bracht de thuisploeg na 57 minuten op voorsprong. Ruim een kwartier later gooide Genk het duel al in het slot: eerst verdubbelde Junya Ito de score, terwijl Kristian Thorstvedt een minuut later de eindstand bepaalde. Ook invaller Tahith Chong kon zijn ploeg niet redden.



Over twee weken zijn de beslissingen in België hoe dan ook gevallen. De ontknoping wordt in razend tempo afgewerkt: de resterende vier duels worden de komende zestien dagen gespeeld.