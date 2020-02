Anderlecht veilt Rensenbrink-shirts voor goed doel

Klopp volgt FA Cup-duel met Shrewsbury op zijn laptop

9:29 Shrewsbury Town loopt een half miljoen pond (587.000 euro) mis door het besluit van Liverpool-trainer Jürgen Klopp om vanavond bij de replay van de FA Cup een jeugdploeg te sturen. Dat zegt Sam Ricketts, coach van de club die uitkomt in de League One (derde niveau in Engeland).