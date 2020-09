Anderlecht ziet ook Verschaeren met corona afhaken

Danique Kerkdijk is zo blij met rentree in voetbal én met huisgenoot­je in Brighton

16 september Danique Kerkdijk kan haar geluk niet op. De 24-jarige voetbalster uit Olst heeft een huisgenoot bij Brighton and Hove Albion en meldde zich deze week weer bij Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. ‘In Engeland is het nog strenger dan in Nederland, overal moeten we een mondkapje op.’