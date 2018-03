André Silva grote held bij Milan met eerste competitiegoal

Arsenal wint weer eens in de Premier League

17:38 Arsenal verloor in de Premier League liefst vijf van de laatste zeven wedstrijden, maar The Gunners waren vanmiddag met 3-0 te sterk voor Watford. Winteraanwinsten Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan scoorden in de tweede helft, nadat Shkodran Mustafi de thuisploeg al vroeg op voorsprong had gezet.