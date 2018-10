Anonieme getuigenis arbiter: 'Bijna elk duel is voor de aftrap al gespeeld'

,,Er is bijna geen enkele wedstrijd in België die niet besmet is. Veel wedstrijden zijn vooraf al gespeeld'', zo verklaart de geïnterviewde scheidsrechter tegenover RTL. Volgens hem zijn het vooral clubbestuurders die wedstrijden manipuleren. ,,Niet de arbiters zelf, maar de voorzitters onderling bekonkelen vooraf het verloop van een wedstrijd of de uitslag."

Volgens de anoniem gebleven scheidsrechter zijn manipulaties duidelijk zichtbaar tijdens de wedstrijden. ,,Bijvoorbeeld wanneer een ploeg heel het seizoen met dezelfde ploeg heeft gespeeld, en dan plots in de beslissende fase met jonge voetballers gaat spelen. Of als een speler een enorme kans mist of een doelman zwaar in de fout gaat. Dat is vooraf afgesproken."



,,Hoe het gebeurt? Soms betaalt de voorzitter van de ene ploeg de winstpremie van de verliezende ploeg. Ploegen krijgen dus winstpremies om te verliezen. Dan heb ik het over eerste klasse, maar net zo goed over derde provinciale. Maar een scheidsrechter trekt nooit naar een wedstrijd met als doel de boel te belazeren."

Berichtjes via Facebook of WhatsApp

,,We worden onder druk gezet en hebben soms gewoon geen keuze. Ze proberen ons te beïnvloeden met cadeaus, berichtjes via Facebook of WhatsApp, een direct of indirect telefoontje. Soms maken ze ons duidelijk dat een bepaalde ploeg moet winnen en dat we bijvoorbeeld niet meer welkom zouden zijn op bepaalde plaatsen als dat niet zou gebeuren. Soms krijgen we in aanloop naar duels berichten van spelers of voorzitters. 'We kennen elkaar. Ik heb zoveel punten nodig of je mag me geen gele kaart geven', zulke zaken passeren dan de revue.''