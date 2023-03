Antonio Conte terug op de bank bij Spurs voor duel met AC Milan: ‘Heb mijn energie hervonden’

Trainer Antonio Conte van Tottenham Hotspur keert woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan terug op de bank. De Italiaan ontbrak in de afgelopen vier duels van de Engelse voetbalclub, vanwege de naweeën van een operatie aan een ontstoken galblaas.

,,Ik heb de revalidatie onderschat en mezelf en mijn lichaam wat overschat. Ik wilde te snel weer beginnen”, zei Conte, die op 1 februari werd geopereerd en een week later al weer op het trainingsveld stond. Kort na het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met AC Milan, dat in San Siro in 1-0 eindigde, kreeg Conte van de dokters het advies dat hij wat meer tijd moest nemen voor zijn herstel. Hij gaf daar gehoor aan en bleef de afgelopen weken thuis.

Conte liet het werk over aan zijn assistent Cristian Stellini. Onder diens leiding won Tottenham in de Engelse competitie met 2-0 van zowel West Ham United als Chelsea, maar verloor het daarna met 1-0 van Sheffield United (in de FA Cup) en Wolverhampton Wanderers.

Tegen AC Milan keert de 53-jarige Conte terug op de bank. ,,Ik heb mijn energie hervonden en die energie wil ik overdragen aan mijn spelers.” De Spurs moeten voor eigen publiek een achterstand zien weg te werken. ,,De druk die bij deze wedstrijd komt kijken, daar leven we voor. We zijn eerste geworden in de poule en we hebben nu de kans om Milan te verslaan en de kwartfinales te bereiken.”

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

