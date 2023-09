Antony reageert op Braziliaanse tv geëmotioneerd op beschuldigingen: ‘Dit is een zware tijd’

met videoAntony heeft in een interview op de Braziliaanse tv gereageerd op de beschuldigingen van zijn ex-vriendin van huiselijk geweld. De vleugelspeler van het Manchester United van Erik Ten Hag ontkent met tranen in zijn ogen de aantijgingen. ,,Denk je niet dat ik eerder iets had willen zeggen en mezelf had willen verdedigen?”

Op de vraag of zijn carrière nu voorbij is, was Antony kort maar krachtig. ,,Nee, natuurlijk niet. Zoals ik al eerder zei: het zijn moeilijke tijden. Mijn moeder vertelde me altijd dat bomen die vruchten dragen de bomen zijn die mensen altijd willen stenigen.”

,,Ik ben iemand die uit het niets kwam", vervolgt de Braziliaan. ,,Iemand die veel moeilijkheden had en ik beleef een van de moeilijkste momenten van mijn leven, namelijk beschuldigd worden van iets dat ik niet heb gedaan. Ik kijk naar mijn moeder, naar mijn familie, en ik zie dat mijn moeder echt weet wie ik ben.”

Als ik kijk naar de mensen die mij volgen sinds ik een kind was, en die met mij lijden... Het is niet gemakkelijk”, vertelt Antony. ,,Het is niet gemakkelijk om gekruisigd te worden met je mond dicht. Denk je niet dat ik eerder iets had willen zeggen en mezelf had willen verdedigen, om aan de mensen te laten zien wie ik werkelijk ben? Dat had ik graag gewild.”

Manchester United sprak zich eerder al uit over de situatie rond aanvaller Antony. ,,Als club nemen we deze zaak serieus”, meldde de club van trainer Erik ten Hag in een korte verklaring.

,,Manchester United erkent de aantijgingen tegen Antony en weet dat de politie onderzoek doet”, schreef United. ,,In afwachting van verdere informatie zal de club geen commentaar geven. Als club nemen we deze zaak serieus, waarbij we rekening houden met de impact van deze beschuldigingen en de impact van de berichtgeving op slachtoffers van misbruik.”

Antony (23) werd maandag vanwege de beschuldigingen teruggetrokken uit de Braziliaanse selectie voor de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bolivia en Peru. De aanvaller ontkende toen via een bericht op sociale media de aantijgingen op Instagram. ,,Uit respect voor mijn fans, vrienden en familie voel ik me verplicht om publiekelijk te spreken over de valse beschuldigingen waarvan ik het slachtoffer ben geworden”, schreef hij. “Ik vertrouw erop dat het lopende onderzoek mijn onschuld zal bewijzen”, aldus Antony.

Het is niet de eerste keer dat een speler van United is beschuldigd van wangedrag. Mason Greenwood werd in januari 2022 opgepakt op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin. Hoewel de aanklachten uiteindelijk kwamen te vervallen, besloten beide partijen in augustus dat het beter was dat hij zijn carrière elders ging vervolgen. De 21-jarige Engelsman verruilde onlangs Manchester voor Getafe.