Antwerp-fans nemen opblaaspenis mee naar uitduel en zingen liedjes over Marc Overmars

Antwerp FC won de eerste wedstrijd sinds de aanstelling van Overmars als technisch directeur. De Belgische club was te sterk voor OH Leuven: 0-1. De Senegalees Abdoulaye Seck maakte kort voor rust het doelpunt voor Antwerp, dat op de derde plaats blijft staan in de competitie.



Overmars moest begin februari bij Ajax vertrekken toen bleek dat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s stuurde. Dat hij vervolgens bij Antwerp aan de slag ging als technisch directeur kwam voor veel mensen als donderslag bij heldere hemel en er was in België en Nederland veel kritiek. Ook sponsors van de Belgische club haakten af.



Overmars was volgens Belgische media zelf niet bij het duel aanwezig.