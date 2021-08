Antwerp legt Standard Luik over de knie dankzij Zwitserse vijfklapper

Frey stond telkens op de goede plek en legde er uiteindelijk vijf in, voordat hij een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald. In België hadden ze het al over een ‘Freyselijke afstraffing’ voor Standard en Frey de ‘zotte Zwitser’.



Ook zomeraanwinst Viktor Fischer had een aandeel in de allereerste zege van het nieuwe Pro League-seizoen. De voormalig Ajacied verzorgde met een fraai balletje tussen de Luikse verdediging door de assist bij de 1-4.