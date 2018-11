Antwerp springt naar tweede plek na gelijkspel bij AA Gent

Ierland benoemt twee bondscoa­ches voor komende jaren

16:10 De Ierse voetbalbond heeft twee bondscoaches benoemd. Mick McCarthy moet de nationale ploeg naar het EK van 2020 zien te loodsen. Na de Europese eindronde, die in twaalf landen wordt gespeeld waaronder ook in Ierland, neemt Stephen Kenny het over.