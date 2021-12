Apengeluiden? Duitse scheidsrechter is helemaal klaar met racisme en stapt van het veld

Scheidsrechter Nicolas Winter zorgde zondag in Duitsland voor een bijzondere primeur. Hij stapte tijdens de wedstrijd MSV Duisburg - VfL Osnabrück resoluut van het veld nadat een speler van de bezoekers racistisch was bejegend. Het duel in de Derde Bundesliga werd zelfs definitief gestaakt.

Nog nooit werd een wedstrijd in het Duitse profvoetbal stopgezet vanwege racisme. Maar Winter wist wat hem te doen stond toen Osnabrück-speler Aaron Opoku in de 35ste minuut allerlei verwensingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd.

,,Toen de speler van Osnabrück een hoekschop wilde nemen, werden er vanaf de tribune apengeluiden gemaakt’’, sprak Winter voor de camera van MagentaSport. ,,Dat heeft hij meteen waargenomen, net als mijn assistent. Dat is iets waar we heel gevoelig voor zijn en direct op reageren.’’

Winter bekommerde zich in eerste instantie om het slachtoffer, die behoorlijk aangedaan was. ,,Ik zag hoe geshockt hij was. Hij was ook niet ontvankelijk meer toen ik hem vroeg hoe het met hem ging en wat er was gebeurd. Hij was überhaupt niet aanspreekbaar. De ploegen zijn toen relatief snel naar de kleedkamer gegaan.’’

Omdat de aangeslagen Opoku, een 22-jarige voormalig Duits jeugdinternational, niet meer in staat was om verder te spelen, werd het duel definitief gestaakt. ,,Een trieste dag voor het voetbal”, aldus Osnabrück-directeur Amir Shapourzadeh (39) in Bild. ,,Aaron was er kapot van. Daarom hebben wij als team gezegd: wij willen een voorbeeld stellen, de statuten interesseerden ons ook niet.’’

Ook bij MSV Duisburg reageerde men geschokt. ,,De wedstrijd is terecht onderbroken”, aldus MSV-woordvoerder Martin Haltermann, die zich namens de club verontschuldigde bij Opoku.

De vermeende dader, een 55-jarige man, kon met behulp van andere fans snel worden geïdentificeerd en gearresteerd. De MSV-aanhang nam ook verbaal stelling tegen het racisme: ‘Nazis raus’, werd massaal gezongen vanaf de tribunes. De club ondersteunde dat statement door het antifascismelied Schrei nach Liebe van Die Ärzte door de speakers te laten klinken.

MSV-Präsident Ingo Wald was blij met die reactie op de tribune, maar was desondanks ontdaan. ,,Er is nauwelijks een andere stad waar zoveel verschillende volkeren samenkomen als hier in Duisburg’‘’, aldus Wald. ,,Juist daarom schrikt het ons des te meer af. Elk van deze chaoten is er een te veel. Ik kan gewoon niet begrijpen hoe deze sport, waar we zo van houden, op zo’n manier kan worden gesaboteerd.”

Mendes Moreira

In Nederland werd FC Den Bosch - Excelsior twee jaar geleden stilgelegd nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd belaagd. Dat duel in de Keuken Kampioen Divisie werd na een afkoelingsperiode wel uitgespeeld.

In België ging het dit weekeinde mis bij Club Brugge - Anderlecht. Na afloop van die topper sloeg Anderlecht-trainer Vincent Kompany de persconferentie over omdat zijn spelers en hij door een deel van de fans van de thuisclub racistisch werden bejegend. ,,We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen.‘’