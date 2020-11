Argentijns recordinternational Javier Mascherano (36) zet punt achter loopbaan

Mascherano, die als verdedigende middenvelder, rechtsback of centrale verdediger kon spelen, scoorde dus slechts drie keer in de nationale ploeg. Twee keer deed hij dat op de Copa América in juli 2007, de derde goal maakte hij in aanloop naar het WK 2014. In 334 wedstrijden voor FC Barcelona scoorde hij ook maar één keer (uit een strafschop), maar door zijn teamgenoten en supporters werd hij op handen gedragen vanwege zijn mentaliteit en leiderschap op en naast het veld.



Mascherano passeerde Javier Zanetti (143 interlands) in 2018 als recordinternational. Lionel Messi staat derde op de lijst met 141 interlands en zal Zanetti en Mascherano waarschijnlijk volgend jaar nog voorbijgaan.



De bekendste actie van Mascherano in het shirt van Argentinië maakte hij zonder twijfel in de halve finale van het WK 2014, waar hij met een uiterste krachtsinspanning een goal van Arjen Robben voorkwam in de 90ste minuut. Het werd daardoor verlenging en Argentinië won vervolgens na strafschoppen, maar in de finale was Duitsland te sterk. Bij zijn tackle op Robben scheurde Mascherano wel zijn anus, maar hij speelde de wedstrijd gewoon uit en deed vier dagen later ook mee in de WK-finale.