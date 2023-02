Argentijnse doelman Martínez over zijn gedrag na WK-finale: ‘Teamgenoten zeggen dat ik ziek in mijn hoofd ben’

Direct na de finale werd Martínez uitgeroepen tot beste keeper van het WK. De trofee die hij daarvoor ontving, hield hij vervolgens op het podium voor zijn geslachtsdeel. ,,Ik had dat bij de Copa América ook al gedaan en mijn ploeggenoten zeiden dat ik dat vast niet nog een keer zou doen", vertelt de doelman van Aston Villa. ,,Ik deed het voor hun. Het duurde maar een seconde, meer was het niet.”

In de kleedkamer vroeg Martínez vervolgens om ‘een minuut stilte voor de overleden Kylian Mbappé’. ,,Die beelden hadden nooit naar buiten moeten komen", stelt de Argentijn. ,,In 2018 verloren wij van Frankrijk en toen hoorden we in de kleedkamer allemaal liedjes over Messi. En als een team Brazilië verslaat, zullen ze over Neymar zingen. Het was niks persoonlijks, maar gewoon omdat hij de ster is. Ik heb heel veel respect voor hem.”

Volledig scherm Emiliano Martínez in zijn opmerkelijke pose. © AFP

Pop van Mbappé

Vervolgens ontstond er de nodige ophef na een actie van de doelman tijdens de huldigingen in Argeninië. Tijdens een rondrit hield hij een pop met daarop het gezicht van Mbappé voor zijn geslachtsdeel. ,,Er werden veel poppen naar ons gegooid, misschien wel honderd. Een pop met het gezicht van Mbappé viel aan mijn voeten, ik raapte hem op, omdat ik erom moest lachen. Ik greep hem twee seconden vast en gooide hem terug, dat is alles.”

,,Hoe zou ik Mbappé nou belachelijk kunnen maken? Hij scoorde vier keer in de WK-finale! Hij moet denken dat ik zijn pop ben! Nogmaals, ik heb enorm veel respect voor Mbappé. En ik zeg je zelfs één ding: hij is de beste Franse speler die ik ooit heb gezien.”

Volgens Martínez sprak hij na de WK-finale nog even met Mbappé: ,,Ik vertelde hem dat hij trots op zichzelf kon zijn en zijn hoofd omhoog kon houden, want hij speelde een geweldige wedstrijd en is een van de beste spelers ter wereld. Ik vertelde hem ook dat het een plezier was om tegen hem te spelen, dat hij de finale bijna in zijn eentje had gewonnen. Het is een jongen met een enorm talent. Als Leo (Messi, red.) stopt, zal Mbappé veel Gouden Ballen winnen.”

Dansje na laatste strafschop

Martínez ging ook nog even in op het dansje dat hij opvoerde na de laatste strafschop. ,,Dat had ik nog nooit van mijn leven gedaan. Het komt door de adrenaline. Ik had niets gepland, het gebeurde gewoon. Sommigen denken misschien: ‘Wat een clown’. En misschien hebben ze gelijk. Mijn collega’s zeggen dat ik ziek in mijn hoofd ben, omdat ik dit soort dingen doe op momenten van extreme spanning. Ik speel zonder angst, het kan me niets schelen. Ik denk niet dat ik bijzonder arrogant of nederig ben, maar het is mijn manier om met druk om te gaan, te kalmeren en me veilig te voelen.”