Argentijnse WK-finalist Leopoldo Luque (71) bezwijkt aan corona

Samenvatting Manchester City zet volgende stap richting titel met overtuigen­de zege op Spurs

14 februari Manchester City heeft een volgende stap gezet richting de derde landstitel in vier seizoenen. De ploeg van Pep Guardiola won in het Etihad Stadium met 3-0 van Tottenham Hotspur. Ilkay Gündogan was met twee goals opnieuw de uitblinker, maar de Duitse middenvelder viel daarna wel geblesseerd uit.