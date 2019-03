Argentinië en Colombia krijgen primeur met organisatie Copa América

Komende zomer staat de 46ste editie van de Copa América op het programma, dan in Brazilië. Naast de tien landen uit Zuid-Amerika doen Japan en Qatar op uitnodiging ook mee. Om weer regelmaat te krijgen in de jaren dat het Zuid-Amerikaans titeltoernooi op het programma staat, wordt in 2020 vrijwel gelijktijdig met het EK opnieuw om de Copa América gestreden. Vanaf dan wordt het toernooi net als de Europese eindronde om de vier jaar gespeeld. In 2024 vindt het toernooi plaats in Ecuador.



In 2016 vond de jubileumeditie van de Copa América, precies honderd jaar na het eerst kampioenschap van Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten plaats. De Amerikanen wilden in 2020 een groot toernooi organiseren voor alle landen uit Noord-, Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Conmebol houdt echter vast aan een Zuid-Amerikaans kampioenschap, waarvoor wel landen van andere continenten worden uitgenodigd.