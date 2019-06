Argentinië en Uruguay winnen laatste test voor Copa América

In het Estadio San Juan del Bicentenario in San Juan, in het westen van Argentinië iets ten noorden van Mendoza, speelde Argentinië alleen voor rust op volle sterkte. Lionel Messi was met twee goals kort achter elkaar in de slotfase van de eerste helft de grote man voor de Argentijnen.

Na rust mocht de tweede keus zich laten zien in de uitzwaaiwedstrijd voor vertrek naar Brazilië. Lautaro Martinez verdubbelde de voorsprong met twee goals, Roberto Pereyra maakte tien minuten voor tijd de vijf vol. Nicaragua kreeg in de laatste minuut zijn eretreffer via Juan Barrera uit een strafschop.

Argentinië speelt de eerste wedstrijd in de Copa América op 15 juni in Salvador tegen Colombia.

Suárez scoort voor Uruguay

In het Centenario in Montevideo kwamen bij Uruguay de grote sterren Luis Suárez en Edinson Cavani pas na rust in het veld. Tot dan toe speelde de ploeg van trainer Óscar Tábarez nogal plichtmatig tegen het eveneens zwakke Panama.

Uit een van de weinige kansen zorgde Maximiliano Gomez voor de 1-0 ruststand. Mede door de inbreng van Suárez en Cavani speelde Uruguay na rust veel dynamischer. De voormalige Ajacied maakte halverwege de tweede helft uit een vrije trap de 2-0, Federico Valverde zorgde tien minuten voor tijd voor de eindstand.

Het eerste duel van Uruguay op de Copa América is op 16 juni in Belo Horizonte tegen Ecuador.