Argentinië gokt tegen Peru op magische sfeer van La Bombonera

Argentinië is voor de laatste thuiswedstrijd in de WK-kwalificatiegroep tegen Peru, in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag, uitgeweken naar La Bombonera.

In de befaamde thuishaven van Boca Juniors in Buenos Aires hoopt bondscoach Jorge Sampaoli met de steun van het gepassioneerde publiek zijn eerste overwinning in de WK-kwalificatie te behalen.

Aanval

,,We gaan vanaf de eerste minuut vol op de aanval spelen'', verklapte de oud-coach van Sevilla, die in mei werd aangesteld als de 'redder des vaderlands'. Zijn eerste twee WK-kwalificatieduels tegen Uruguay en Venezuela leverden echter niet meer op dan een remise.

Argentinië speelt de thuiswedstrijden normaal gesproken in El Monumental, het stadion van River Plate in Buenos Aires. De huidige nummer vijf van de poule heeft in La Bombonera een overwinning tegen Peru hard nodig om een WK-ticket te kunnen bemachtigen. ,,We beseffen allemaal wat er op het spel staat'', zei Sampaoli, de opvolger van de ontslagen Edgardo Bauza. ,,Het is de bedoeling om zoveel mogelijk op de helft van Peru te spelen. Dat is mijn stijl van voetballen.''

Brazilië

Alleen Brazilië is in de Zuid-Amerikaanse groep al zeker van een WK-ticket. Voor de andere drie startbewijzen komen nog zeven landen in aanmerking. De nummer vijf in de eindstand speelt een play-off tegen Nieuw-Zeeland in november.

Argentinië heeft evenveel punten als nummer vier Peru en sluit volgende week de WK-kwalificatie af in en tegen Ecuador. Het is opvallend dat de ploeg van sterspeler Lionel Messi in zestien groepsduels pas zestien keer tot scoren kwam. Alleen Bolivia is tot dusver minder productief (veertien treffers).

Volledig scherm Lionel Messi (rechts) en Lucas Biglia. © AFP