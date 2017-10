Argentinië niet langs Peru: 0-0

Denemarken blijft in de race na winst in Montenegro

1:09 Denemarken heeft concurrent Montenegro in een rechtstreeks duel met 1-0 verslagen. In het Stadion Pod Goricom in Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, pakten de Denen de volle winst door een treffer van Christian Eriksen. Denemarken is nu de enig overgebleven concurrent van Polen in Groep E in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2018 in Rusland.