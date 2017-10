Argentinië oefent tegen Rusland in november

Vicewereldkampioen Argentinië plaatste zich eerder deze maand dankzij een hattrick van sterspeler Lionel Messi op de valreep voor het WK van 2018. Rusland is gastheer van de eindronde. Het voetbalstadion in Moskou is speciaal voor het WK opgeknapt en decor voor zeven wedstrijden, waaronder de finale.



Argentinië gebruikt de trip naar Rusland ook om op 14 november in Krasnodor te oefenen tegen Nigeria. Rusland treft op die dag in St. Petersburg Spanje.