Arnaut Danjuma in WK-vorm? Villarreal-spits scoort met heerlijk hakje

Met video Klungelig met hoofdlet­ter K: AS Monaco-doel­man schiet bal via eigen verdediger het doel in

Een eigen goal maken terwijl je er zelf nauwelijks wat aan kan doen. Het overkwam gisteravond AS Monaco-verdediger Malang Sarr. De 23-jarige Fransman probeerde zichzelf aan te bieden zodat doelman Alexander Nübel een extra optie had voor zijn uittrap, maar de Duitser had heel andere plannen...

14 oktober