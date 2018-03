Arnold wordt na WK Australische opvolger Van Marwijk

Van Marwijk volgde de in november opgestapte Ange Postecoglou op en is alleen aangesteld voor het WK. Arnold moet Australië daarna naar het WK van 2022 in Qatar leiden.

Arnold, oud-aanvaller van onder meer Roda JC en NAC Breda, was ook al in beeld om het Australische voetbalelftal te leiden in Rusland. De 54-jarige Australische trainer wilde zich echter focussen op zijn club Sydney FC in strijd om prolongatie van de landstitel. De Australische voetbalbond FFA besloot vervolgens om met Van Marwijk in zee te gaan.