‘Arrestatie Nederlander sloeg in Livorno in als een bom’

Redder van de clubHij had de redder van de Italiaanse Serie B-club Livorno moeten worden, de Nederlandse Libanees Majd Yousif. Maar zo ver lijkt het niet te komen. Afgelopen week werd de beoogd clubeigenaar immers gearresteerd bij een politie-inval in de regio Rotterdam. Journalist Jurriaan van Wessem volgde de zaak van dichtbij. ,,Het was vanaf het eerste moment een curieus verhaal.”

En toen was je opeens een van de prominente gasten op Livorno TV, samen met burgemeester Luca Salvetti van Livorno.

Jurriaan van Wessem: ,,Ja, klopt. Samen met twee andere journalisten volg ik de mogelijke komst van Majd Yousif als nieuwe eigenaar van Livorno al vanaf het begin. Het was vanaf het eerste moment een raar verhaal immers. Wat moet een Nederlander, van Libanese origine weliswaar, tenslotte bij een noodlijdende Italiaanse Serie B-club? Kan iemand die woonachtig is in de regio Rotterdam niet beter investeren in Sparta, Excelsior, NAC of FC Dordrecht? Sinds de dag dat Yousif in februari gepresenteerd werd als nieuwe eigenaar van Livorno ben ik de zaak goed gaan volgen. Vandaar mijn tv-optreden op Telecentro 2, waarschijnlijk. Een Nederlander in de show geeft de zaak toch net wat meer cachet.”

Kun je eens uitleggen hoe het verhaal begonnen is?

,,Op 3 juni aanstaande zou Yousif zijn handtekening zetten onder het contract. Daarmee zou hij officieel eigenaar zijn van Livorno. En daar waren ze in Livorno, een aanzienlijke havenstad aan de westelijke rand van Toscane, zeer content mee. De huidige voorzitter, Aldo Spinelli, is immers tachtig jaar oud. Hij had al aangegeven dat dit jaar hoe dan ook zijn laatste seizoen als voorzitter zou zijn. Het jaarlijkse miljoenentekort van Livorno zou hij om die reden dus niet meer aanvullen. De komst van Yousif, die grote plannen had met de club, kwam daarom als geroepen. Ik zie de beelden van zijn presentatie begin dit jaar nog zo voor me, Yousif poserend voor een dure limousine. ‘Aan deze Nederlander hebben we een goeie’, dachten ze in Livorno.”

En toen was Yousif afgelopen woensdag opeens een van de vier arrestanten bij een politie-inval in zijn bedrijf Share’ngo in Alblassardam. Verdenking: witwaspraktijken.

,,Officieel is niet bevestigd dat Yousif een van de arrestanten is, maar goede bronnen hebben me verzekerd dat het om hem gaat. Bij de politie-inval is van alles in beslag genomen: wapens, horloges, dure auto’s. Het bevestigde het rare gevoel dat ik bij hem had, nadat bekend werd dat hij baas van Livorno zou worden. Hij had namelijk nooit een bankgarantie afgegeven. En hoewel hij zich in Italië voordeed als een geslaagde Nederlandse zakenman, leerde een rondje in de regio Rotterdam mij dat niemand hem daar eigenlijk kende. Je voelde dat er iets niet klopte, dat maakte zijn mogelijke komst naar Livorno fascinerend.”

Hoe reageerde de club op de arrestatie van Yousif?

,, Het nieuws van zijn arrestatie sloeg in Livorno in als een bom. Een collega van me attendeerde voorzitter Spinelli persoonlijk op het nieuws. Letterlijk zei Spinelli: ‘Als dit waar is, heeft de club een heel groot probleem.’”

Hoe groot is dat probleem?

,,Geen geld, geen voorzitter, geen eigenaar. De club, nu al troosteloos hekkensluiter in de Serie B, is ten dode opgeschreven.”