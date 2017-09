Arrestaties na chaos bij duel tussen Arsenal en FC Köln

De wedstrijd in het Emirates Stadium begon gisteravond een uur later dan gepland. Dat had te maken met oproer bij het stadion, waar liefst 20.000 fans van Köln kwamen opdagen, terwijl slechts 2900 supporters van de Duitse club een kaartje hadden. De politie rukte uit met extra mensen om te voorkomen dat het uit de hand liep.

Coach Arsène Wenger zei na afloop van de wedstrijd, die Arsenal met 3-1 won, dat hij niet meer had verwacht dat de wedstrijd nog zou doorgaan. ,,Gezien de taferelen die ik zag rond het stadion, had ik niet gedacht dat men de gok zou nemen. Hoe ze het deden weet ik niet, maar die Duitse fans wisten zich tussen onze fans te mengen.''