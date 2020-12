Arsenal bindt na Chelsea ook Brighton aan zegekar, pak slaag voor West Brom

Arsenal is bezig aan een teleurstellend seizoen, maar op Boxing Day maakte de ploeg van Arteta iets van het seizoen goed door de Londense derby met Chelsea te winnen (3-1). Dat goede resultaat werd tegen Brighton, dat twee dagen geleden nog gelijkspeelde tegen West Ham United, niet direct een vervolg gegeven. De beste kansen in de eerste helft tussen de nummers 15 en 16 van de Premier League waren namelijk voor Brighton, waar Joël Veltman en Davy Pröpper in de basis mochten beginnen. Arsenal noteerde slechts één doelpoging: een vrije trap van Granit Xhaka ging ruim over.



Na rust kreeg Pierre-Emerick Aubameyang dé kans om de bezoekers op voorsprong te zetten, maar op aangeven van Martinelli wist de spits van dichtbij niet doelman Robert Sanchez te passeren. De sluitpost keerde met zijn knie de inzet van Aubameyang, maar de toon was wel gezet: amper een minuut later maakte Martinelli alsnog bijna het openingsdoelpunt, alleen ging zijn inzet net over het doel. Arsenal drukte door en werd in de 67ste minuut beloond: invaller Alexandre Lacazette schoot na amper 43 seconden van dichtbij raak. Brighton werd in de slotfase niet meer gevaarlijk, waardoor Arsenal de tweede overwinning op rij boekte.