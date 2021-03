Arsenal boekt dankzij Nederlandse goals belangrijke zege op Manchester United

Jill Roord opende al na 2 minuten en 2 seconden de score namens Arsenal, al werd het schot van de Oranje-international nog aangeraakt door United-verdediger Millie Turner. Beide teams kregen daarna nog een paar goede kansen in de eerste helft, maar het bleef bij 1-0 in de eerste helft. Zes minuten na rust verdubbelde Arsenal de voorsprong. Lotte Wubben-Moy kopte knap raak uit een hoekschop van Iers international Katie McCabe. De 22-jarige Wubben-Moy heeft een Nederlandse vader en Engelse moeder. Ze was vanaf haar veertiende al Engels jeugdinternational voor Engeland en maakte in februari ook haar debuut in het nationale team, waarbij ze mocht invallen voor clubgenoot Leah Williamson.



Beth Mead kreeg in de 62ste minuut haar tweede gele kaart, maar met een speelster minder hield Arsenal stand in het laatste halfuur. Ella Toone dacht tien minuten voor tijd nog de 2-1 te maken namens Manchester United, maar ze stond buitenspel. Naast Roord deed ook Daniëlle van de Donk de hele wedstrijd mee bij Arsenal. Vivianne Miedema werd kort voor tijd nog vervangen door haar Schotse partner Lisa Evans. Jackie Groenen werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald bij Manchester United.