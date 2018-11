Arsenal boekt tegen Bournemouth eerste zege in november

Arsenal blijft vijfde in de Premier League met een punt achterstand op Chelsea, dat gisteravond op Wembley met 3-1 verloor van nummer drie Tottenham Hotspur. Arsenal heeft vijf punten meer dan Everton en zes punten meer dan Manchester United, dat na het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen Crystal Palace gisteren achtste blijft. Arsenal heeft dit seizoen al vier uitwedstrijden gewonnen in de Premier League, net zoveel als in het hele vorige seizoen onder Arsène Wenger.



Arsenal kwam vanmiddag na een halfuur spelen op voorsprong op Dean Court in Bournemouth dankzij een eigen goal van de Colombiaanse middenvelder Jefferson Lerma. Kort voor rust kwamen The Cherries weer op gelijke hoogte door een goal van de Noorse spits Joshua King. In de 69ste minuut maakte Pierre-Emerick Aubameyang de winnende goal voor The Gunners. De spits uit Gabon tikte een goede voorzet van de mee opgekomen linksback Sead Kolasinac koeltjes binnen.