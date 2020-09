Arsenal, Chelsea en Everton door in Carabao Cup, Veltman en Pröpper winnen met Brighton

Arsenal won met 0-2 bij Leicester City. Christian Fuchs maakte na 57 minuten spelen een eigen goal in het King Power Stadium, waar de jonge Arsenal-spits Eddie Nketiah kort voor tijd voor de beslissing zorgde. Arsenal neemt het in de volgende ronde op tegen Liverpool, als de kampioen van Engeland morgenavond afrekent met Lincoln City.



Chelsea won overtuigend van Barnsley, dat uitkomt in het Championship. Het werd 6-0 op Stamford Bridge in Londen door goals van Kai Havertz (hattrick), Tammy Abraham, Ross Barkley en Olivier Giroud.



Everton won met 2-5 bij Fleetwood Town, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland. Richarlison (2 goals), Alex Iwobi, Bernard en Moise Kean scoorden voor de ploeg van Carlo Ancelotti, dat met twee zeges ook goed begonnen is aan het nieuwe seizoen in de Premier League.



Newcastle United won met 0-7 bij Morecambe, dat uitkomt in de League Two. De Braziliaanse spits Joelinton nam twee goals voor zijn rekening bij de ploeg van Steve Bruce.