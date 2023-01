Arsenal-coach Mikel Arteta ‘zeer onder de indruk’ van Erik ten Hag: ‘Hij heeft het snel voor elkaar’

,,Het is heel indrukwekkend", zegt Arteta over het optreden van Ten Hag, die een half jaar geleden aan het roer kwam bij Manchester United. ,,Ik denk dat hij de zaken vrij snel heeft weten om te draaien. Hij heeft een zeer duidelijke manier van spelen geïmplementeerd. En de spelers lijken er in mee te gaan. De energie die ze uitstralen is echt heel goed. Er zijn veel dingen veranderd in een korte periode, daar verdient hij de credits voor, samen met zijn staf.”

United is na een moeizame seizoensstart opgerukt naar de derde plek in de Premier League. Onderweg werd onder meer gewonnen van Arsenal, nog altijd de enige nederlaag van de Gunners in de Engelse competitie. ,,We hebben een aantal belangrijke lessen moeten leren uit die wedstrijd", aldus Arteta. ,,Wij hadden op veel momenten echt de controle. Maar we weten dat zij juist voor die momenten grote kwaliteiten hebben. Ze hebben veel individuele klasse, een goede organisatie en veel manieren waarop ze voor problemen kunnen zorgen. We zullen zondag op ons best moeten zijn.”

Volledig scherm Arsenal-manager Mikel Arteta. © ANP / EPA

Arsenal en United hebben in het verleden zeer felle duels uitgevochten. De laatste jaren konden beide ploegen zich niet echt mengen in de strijd om de landstitel, maar dat lijkt dit seizoen dus anders. ,,Ik denk dat de geschiedenis van deze wedstrijd en de manier waarop er tegen elkaar is gestreden, je alles vertelt wat je moet weten. Het is een enorm grote wedstrijd in de competitie, in het land, over de hele wereld. En daar zullen wij klaar voor moeten zijn. De stand op de ranglijst spreekt voor zich, maar we moeten ons nu vooral richten op deze grote wedstrijd.”

Arsenal - Manchester United begint zondagmiddag om 17.30 uur.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.