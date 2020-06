Arsenal dankt blunderende Southampton-goalie bij welkome overwinning

The Gunners kwamen goed uit de startblokken en hadden na een kwartier op voorsprong moeten komen via Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvoerder liet een enorme kans liggen door via Southampton-doelman Alex McCarthy de lat te raken.



Enkele minuten later ging diezelfde keeper vreselijk in de fout. De Engelsman wilde opbouwen met een lage pass naar één van zijn verdedigers, maar was daarbij te laconiek. Arsenal-jongeling Eddie Nketiah onderschepte de bal en scoorde simpel.



In de slotfase besliste Joe Willock - een ander jeugdig Arsenal-talent - het duel: 0-2. Door de zege stijgt Arsenal van de elfde naar de negende stek.