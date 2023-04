Arsenal komt weer stapje dichterbij titel met simpele zege op Leeds United

Leeds United heropent stadion na sluiting wegens bedreiging

Leeds United heeft toestemming gekregen van de lokale politie om het stadion Elland Road weer te openen. Dat was vrijdag op slot gegaan na een bedreiging via sociale media. De politie meldt dat een 20-jarige man is opgepakt “in verband met het incident waarbij de onderzoeken nog voortduren”.