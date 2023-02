Arsenal lijdt puntenverlies in eigen huis, Premier League-primeur voor Marcos Senesi

Met samenvattingenArsenal is er niet in geslaagd om de koppositie in de Premier League te verstevigen. In eigen huis kwam de ploeg van Mikel Arteta tegen het inmiddels tien wedstrijden ongeslagen Brentford niet verder dan 1-1. Het verschil met Manchester City bedraagt 6 punten, maar die achtervolger heeft een wedstrijd minder gespeeld en komt zondag pas in actie.

Toen de van Brighton overgekomen Leandro Trossard na iets meer dan een uur spelen het openingsdoelpunt maakte, leek Arsenal na twee nederlagen op rij (verlies in de competitie tegen Everton en een nederlaag in de FA Cup tegen Manchester City) eindelijk weer een overwinning te mogen vieren. Trossard, net ingevallen, was alert bij de tweede paal om de voorzet van Bukayo Saka binnen te werken. Lang kon Arsenal echter niet van de voorsprong genieten, acht minuten om precies te zijn. Ivan Toney kopte de 1-1 binnen en verpestte het feestje van de Londenaren.

Maar ging er aan die gelijkmaker geen buitenspel van Ethan Pinnock vooraf? De VAR keek uitgebreid naar de gelijkmaker, maar greep niet in. Dit tot woede van Arsenal-coach Arteta. ,,Kennelijk zijn de regels veranderd. Dit was absoluut buitenspel. Ik begrijp niet dat de beelden dat niet hebben uitgewezen. Maar er is niets meer aan te doen. Het is te laat, het doelpunt werd goedgekeurd en wij hebben 2 punten verloren.”

Arsenal bleef in eigen huis steken op 1-1.

Ook bij stadsgenoot Tottenham Hotspur was er geen reden tot een feestje. Op bezoek bij Leicester City werd er met maar liefst 4-1 verloren door de nummer 5 van de Premier League. Na ongeveer een kwartier zette Rodrigo Bentancur de Spurs nog wel op voorsprong. Amper 10 minuten later leidde de thuisclub. Nampalys Mendy was met een fraai schot goed voor de gelijkmaker, James Maddison maakte na een met overzicht uitgespeelde aanval de 2-1. In de extra tijd van de eerste helft maakte Kelechi Iheanacho er zelfs 3-1 van. Na de hervatting werd het 4-1 door Harvey Barnes. Arnaut Danjuma viel in de slotfase in bij Tottenham. Een tegenvaller voor de Spurs in de strijd om een Champions League-ticket, want met twee wedstrijden meer gespeeld heeft Tottenham Hotspur een achterstand van één punt op nummer 4 Newcastle United.

Primeur voor Senesi

Newcastle United speelde op zijn beurt gelijk bij Bournemouth. In het zuiden van Engeland werd het 1-1. Marcos Senesi, voormalig verdediger van Feyenoord, zette de thuisclub na een half uur op voorsprong. Voor de Argentijn betekende dat zijn eerste doelpunt in de Premier League. Vlak voor rust maakte Miguel Almirón gelijk. Hij scoorde in de rebound. De Nederlandse verdediger Sven Botman speelde als gebruikelijk de hele wedstrijd mee bij Newcastle United, dat vierde blijft.

Marcos Senesi zorgt voor de 1-0.

Fulham slaagde er wel in om te winnen. De promovendus won met 2-0 van Nottingham Forest. Crystal Palace speelde met 1-1 gelijk tegen Brighton en Wolverhampton knokte zich met tien man terug van een 0-1 achterstand naar een 2-1 overwinning. Southampton blijft daardoor hekkensluiter.

Chelsea wint ook met miljoenenaankopen niet

Het is Chelsea niet gelukt de uitwedstrijd tegen stadgenoot West Ham United te winnen. De nummer 9 van de Premier League, tijdens de winterse transferperiode voorzien van een flinke kwaliteitsinjectie, speelde tegen de nummer 15 voor de derde keer op een rij gelijk: 1-1.

De Portugees João Félix zette Chelsea na ruim een kwartier op voorsprong. Félix werd bediend door de Argentijn Enzo Fernández en volleerde beheerst raak. Voor de aanvaller betekende het zijn eerste doelpunt in dienst van de Londenaren. Zowel Félix als Fernández werd deze winter door Chelsea vastgelegd. Félix wordt gehuurd van Atlético Madrid, WK-revelatie Fernández kwam voor zo’n 120 miljoen euro over van Benfica.

Emerson Palmieri maakte na een klein half uur gelijk, op aangeven van Jarrod Bowen. De doelpuntenmaker stond jarenlang bij Chelsea onder contract.

Een ballenjongen van West Ham United nam voor het duel Thiago Silva in de maling

Bij Chelsea had oud-PSV’er Noni Madueke een basisplaats. Hij werd halverwege de tweede helft gewisseld voor Mason Mount. Hakim Ziyech kwam tegelijkertijd met Mount in de ploeg, om Michailo Mudryk te vervangen.



Mudryk, eveneens nieuw, leek in de eerste helft te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase ging ook een goal van de thuisploeg om die reden niet door.

Noni Madueke.

Chelsea, dat maar acht van de 22 competitiewedstrijden heeft weten te winnen, neemt het woensdag in de achtste finales van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. De eerste wedstrijd wordt in Duitsland gespeeld.

De cijfers van de Premier League

