Arsenal morst in laatste duel van 2017 punten tegen hekkensluiter

Arsenal had veel balbezit, maar wist in de eerste helft slechts twee keer op het vijandelijke doel te schieten. Ook in de tweede helft drong Arsenal aan en een eigen doelpunt van James McClean (na een vrije trap van Alexis Sánchez) zorgde voor vreugde bij de bezoekers uit Londen. Een minuut voor tijd bracht Rodriguez de stand echter weer gelijk en daar bleef het bij.



Door het puntenverlies van Arsenal kan Tottenham Hotspur bij winst dinsdag tegen Swansea City weer de vijfde plaats overnemen van The Gunners. Arsenal staat nu op de vijfde plaats met 38 punten uit 21 wedstrijden. Koploper Manchester City heeft 59 punten.



Voor Arsène Wenger was het, ondanks het gelijkspel, een bijzondere wedstrijd. Hij pakte het record van meeste duels als trainer in de Premier League. Hij zat voor de 811de keer op de bank als trainer van Arsenal.