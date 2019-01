Arsenal onderuit bij West Ham United

China en Zuid-Ko­rea door naar volgende ronde Azië Cup

11 januari Zuid-Korea en China hebben in de Azië Cup in de Verenigde Arabische Emiraten de volgende ronde bereikt. Beide landen wonnen ook hun tweede wedstrijd, respectievelijk van Kirgizië (1-0) en de Filipijnen (3-0), en zijn daarmee in groep C zeker van een plaats bij de beste twee.