Arsenal stelt oude bekende Arteta aan

De Bask speelde 149 duels voor Arsenal tussen 2011 en 2016 voordat hij aan de staf van Pep Guardiola werd toegevoegd bij Manchester City. De aanstelling van Arteta bij Arsenal komt niet als een verrassing. Dinsdag werd duidelijk dat hij met zijn voormalig werkgever in gesprek was.



Arteta ondertekende een contract dat hem voor drieënhalf jaar bindt aan The Gunners. ,,Het is een grote eer”, stelt de nieuwbakken manager op de clubwebsite. ,,We moeten strijden om de grote prijzen, dat is me duidelijk gemaakt door de clubleiding.”



Arsenal kent een uiterst moeizaam seizoen en staat op een teleurstellende tiende plaats in de Premier League. De tegenvallende resultaten kosten Unai Emery eind november de kop. Zijn taak werd tijdelijk overgenomen door oud-speler Freddie Ljungberg. Onder leiding van de Zweed bleef Arsenal beroerd presteren.