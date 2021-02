Arsenal stevent af op rampseizoen na tiende nederlaag

Samenvatting Weer dreun voor Liverpool: ‘We zien er mentaal en fysiek niet fris uit’

4 februari De spelers van Liverpool zijn fysiek en mentaal moe, zo verklaarde trainer Jürgen Klopp na de pijnlijke 0-1 nederlaag van gisteravond tegen Brighton & Hove Albion. Het was alweer de tweede thuisnederlaag op rij voor de regerend kampioen. ,,Het was een zware week voor ons met twee intense uitwedstrijden. We zagen er mentaal en fysiek niet fris uit.”