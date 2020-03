Arsenal ten koste van Portsmouth naar kwartfinale FA Cup

Arsenal, dat het in de eerste helft moeilijk had, sloeg vlak voor en vlak na de rust toe. Reiss Nelson leek in en vol doelgebied voor eigen succes te gaan. Het harde schot/voorzet werd geraakt door de mee opgekomen Griekse verdediger Sokratis Papastathopoulos. Na de geluksgoal trok Arsenal de wedstrijd naar zich toe. Dat resulteerde in de 51ste minuut in een goal van Eddie Nketiah. Ook hier kwam de assist van Nelson, maar nu was het bewust.