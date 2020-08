Arsenal toch nog Europa League in door goals Aubameyang tegen Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang heeft op Wembley het dramatisch verlopen seizoen van Arsenal gered. Het team van trainer Mikel Arteta, die in 2014 aanvoerder was toen Arsenal de FA Cup won, moest de finale tegen stadgenoot Chelsea winnen om zich te kwalificeren voor de Europa League. In de competitie eindigde de Gunners op de achtste plaats, waarmee Arsenal zich voor het eerst sinds 1995 niet leek te gaan plaatsen voor Europees voetbal. Dankzij een subliem optreden van Aubameyang greep Arsenal de laatste strohalm in het uitgestorven stadion, waar alles anders dan normaal was.