Arsenal verliest League Cup-finale na gemiste penalty Van de Donk

Bayern klopt Hertha dankzij goal Martinez en rood Rekik

17:23 Bayern München heeft in de strijd om de Duitse landstitel geen misstap gemaakt. De titelverdediger was in een matig duel in de Allianz Arena met 1-0 te sterk voor Hertha BSC, dankzij een treffer van Javi Martínez uit een corner. Bij de bezoekers kwam een slotoffensief niet van de grond na een rode kaart voor de Nederlander Karim Rekik.