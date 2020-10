Arsenal wint voor 29ste keer op rij niet tegen ploeg uit top 6, Ziyech debuteert met remise bij Chelsea

Ging het de 29ste poging wel lukken, een overwinning op een tegenstander die doorgaans in de top van de Premier League eindigt? Nee, was ook zaterdagavond het antwoord. Arsenal won voor het laatst in februari 2015 bij een dergelijke opponent.

Manchester City, waar Nathan Aké in de basis begon en niet uit verdween, tegen Arsenal was ook een wedstrijd tussen de leermeester versus zijn protegé. Pep Guardiola tegen Mikel Arteta, ooit Guardiola's assistent. In de eerste helft brachten de bezoekers weinig vertier alsof de druk om het juk van zich af te werpen te groot was. Raheem Sterling zette zijn ploeg op voorsprong in de 23ste minuut. De captain van City benutte de rebound van Phil Foden. Daarna kreeg Bukayo Saka de kans op de gelijkmaker. Hij miste.

Na rust kwam Arsenal beter voor de dag, maar de echte dreiging ontbrak. De ploeg van Arteta was niet goed genoeg om aanspraak te maken op een punt, maar zag wel miljoenenaankoop Thomas Partey debuteren. Ook City speelde niet wervelend. Het bleek wel voldoende om de zege over de streep te trekken in een verder kansarm duel.

Volledig scherm Nathan Aké in duel met Nicolas Pepe van Arsenal. © EPA

Debuut Ziyech

Hij moest er ruim een maand op wachten, maar zaterdagmiddag was het eindelijk zo ver: het debuut van Hakim Ziyech bij Chelsea, dat niet verder kwam dan een 3-3 tegen Southampton. De spelmaker kwam in de zeventigste minuut binnen de lijnen.

Volledig scherm Hakim Ziyech na de remise van Chelsea tegen Southampton. © AFP Ziyech kwam voor zo'n veertig miljoen over van Ajax op voorspraak van trainer Frank Lampard, die erg van hem is gecharmeerd. Een debuut in de Premier League bleef uit vanwege een knieblessure die de Marokkaanse spelmaker begin september opliep in een oefenduel met Brighton & Hove Albion. De kwetsuur hield hem weken aan de kant, maar zaterdagmiddag maakte hij eindelijk zijn eerste minuten.

Volledig scherm Timo Werner viert zijn tweede treffer met Mason Mount. © AP Op dat moment stond Chelsea met 3-2 voor. De ploeg van Lampard startte flitsend dankzij Timo Werner, maar ook Southampton probeerde er een wedstrijd van te maken en zette de thuisploeg flink onder druk. Maar de Duits international liet nog maar eens zien waarom Roman Abramovitsj flink de portemonnee voor hem heeft getrokken. Werner fopte na een fraaie lichaamsschijnbeweging zijn directe tegenstander. Daarna legde hij de Southampton-verdediging in de luren om vervolgens tegendraads raak te schieten: 1-0.

Volledig scherm De tweede treffer van Timo Werner. © AP Amper tien minuten later verdubbelde hij de voorsprong door een fraaie lange bal van Jorginho. Werner werd achtervolgd, maar schudde zijn tegenstander af, wipte de bal over doelman Alex McCarthy en kopte daarna de 2-0 tegen de touwen. Vlak voor rust strafte Danny Ings, topschutter van de Zuid-Engelse ploeg, balverlies van Kai Havertz af door de aansluitingstreffer te maken. Zijn goal zorgde voor nieuwe energie, want in de openingsfase van de tweede helft waren de bezoekers sterker. Dit leidde, na een foute terugspeelbal van Kurt Zouma en weifelend optreden van doelman Kepa (die de geblesseerde Édouard Mendy verving), tot de gelijkmaker van Che Adams: 2-2.

Lang duurde de euforie bij Southampton niet, want twee minuten later tikte Havertz op aangeven van Werner de 3-2 binnen. De veerkracht van de bezoekers bleek niet sterk genoeg om nogmaals terug te komen, maar in de blessuretijd viel de gelijkmaker alsnog via Jannik Vestergaard na een assist van Theo Walcott, kind van de club. Zo verstierde de Deense verdediger het feestje van Werner en het debuut van Ziyech.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Jannik Vestergaard is uitzinnig van vreugde na zijn gelijkmaker tegen Chelsea. © AFP