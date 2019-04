Arsenal zoekt stabiliteit buiten Londen

Arsenal nestelde zich daardoor op de derde plek met 63 punten. Tottenham Hotspur, Manchester United (beide 61) en Chelsea (60) zijn ook volop in de race voor een plek in de Champions League.



,,We hebben nog zeven wedstrijden te gaan en we weten dat we nog heel veel punten moeten pakken'', aldus Emery, wiens elftal 44 van de 63 punten in het eigen Emirates-stadion binnenhaalde. ,,Zondag spelen we tegen Everton, dat wordt weer een enorme uitdaging. Het is een uitwedstrijd, daarin moeten we ook stabiel gaan presteren.'' Van de resterende zeven duels speelt Arsenal er maar liefst vijf buiten Londen.