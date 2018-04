Arsène Wenger stopt na 22 jaar bij Arsenal

Door Daniël Dwarswaard



Generaties zijn er aan gewend geraakt: Arsène Wenger is de manager van Arsenal. Punt. Zo is dat en zo zal dat altijd zo blijven. Maar nee, na 22 (!) jaar stopt de 68-jarige Fransman als baas van de Londense club. Hij kwam in 1996 binnen als een onbekende trainer en vertrekt als langstzittende manager van de Premier League. Hij vierde grote successen met Arsenal waarin ook de Nederlanders Dennis Bergkamp en Marc Overmars schitterden. De laatste jaren lag hij juist continu onder vuur bij een groot deel van de aanhang. De actie #Wengerout werd zelfs wereldwijd een begrip.



Wenger werd drie keer kampioen van Engeland, won zeven keer de FA Cup en behaalde in 2006 de finale van de Champions League die werd verloren van FC Barcelona. Hij heeft nog de kans om afscheid te nemen in stijl door dit seizoen de Europa League te winnen.