Arteta hoopt dat Aubameyang bij Arsenal blijft: ‘Ik wil de ploeg om hem heen bouwen’

Zelf wilde Aubameyang niets over zijn toekomst kwijt, toen hij daarnaar werd gevraagd door de BBC. ,,Nee, ik ga nu feestvieren met teamgenoten. Het gaat vandaag alleen om deze prijs", zei Aubameyang en weg was ‘ie, net zo ongrijpbaar als hij tijdens de wedstrijd was voor de verdedigers van Chelsea.



Mikel Arteta wilde er wel wat over kwijt. ,,Ik wil de ploeg om hem heen bouwen. Ik denk dat hij ook wil blijven, het is alleen een kwestie van de deal rondkrijgen. Ja, ik denk dat hij gaat bijtekenen.”