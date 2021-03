AS Roma beloont Rick Karsdorp met nieuw topcontract

Door Mikos Gouka



De verlenging van Karsdorps verbintenis mag best opmerkelijk worden genoemd. AS Roma haalde hem in de zomer van 2017 voor 16 miljoen weg bij Feyenoord. De eerste periode in Rome werd echter geen succes. Karsdorp was vaak geblesseerd en leek lang niet voor te komen in de plannen van de technische staf. Na een verhuurperiode bij Feyenoord leek Karsdorp afgelopen zomer op weg naar Atalanta of Genoa, maar hij bleef in de Italiaanse hoofdstad en keerde ijzersterk terug bij de huidige nummer drie uit de Serie A. Karsdorp is inmiddels onbetwist basisspeler geworden onder de Portugese trainer Paulo Fonseca. Karsdorp was dit seizoen in 30 wedstrijden voor AS Roma al goed voor een goal (in de 4-3 zege op Spezia in januari) en vijf assists. Hij bestrijkt de rechterflank in het 3-4-3 systeem van Roma.



De contractverlenging komt een dag nadat AS Roma in de heenwedstrijd van de achtste finale afrekende met Shakhtar Donetsk (3-0). Karsdorp was wederom basisspeler. Er leek de afgelopen week zelfs een terugkeer bij Oranje in de maak, maar bondscoach Frank de Boer riep de back voor de komende WK-kwalificatieduels niet op.