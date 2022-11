AS Roma gaat met Rick Karsdorp en José Mourinho spreken over incident en zoeken naar oplossing

AS Roma hoopt voor Rick Karsdorp een oplossing te vinden waar zowel de club als de speler vrede mee heeft. De rechtsback ontbrak zondag in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Torino (1-1). Trainer José Mourinho, die hem eerder openlijk aan de schandpaal nagelde , heeft de situatie nader toegelicht.

Tijdens het duel van afgelopen woensdag tegen Sassuolo kwam Rick Karsdorp nog als invaller binnen de lijnen, maar inmiddels is zijn rol bij AS Roma uitgespeeld. José Mourinho gaf namelijk aan helemaal klaar te zijn met zijn instelling en adviseerde hem om op zoek te gaan naar een andere club.

Zijn minutenlange tirade over Karsdorp kon ook op weinig waardering rekenen van de oud-voorzitter van de club. Walter Sabatini vroeg zich hardop af of Karsdorp nu nog wel de deur uit kan in Rome. Daar bleek hij een punt te hebben, want volgens Corriere dello Sport is Karsdorp vrijdag opgewacht door Roma-fans bij zijn huis. De back verblijft daarom voorlopig buiten de stad.

Vandaag tegen Torino zat Karsdorp ook niet bij de selectie. „Hij weet waarom ik hem niet heb geselecteerd. Het was mijn beslissing”, zei trainer José Mourinho over de 27-jarige verdediger. „Van de zestien spelers die in actie zijn gekomen, was ik tevreden over vijftien van hen. De andere speler heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij een nieuwe club kan zoeken in januari”, zei Mourinho woensdag nog.

De directeur van AS Roma, Tiago Pinto, ging zondag in op de situatie. „Jullie hebben allemaal kunnen zien wat er is gebeurd en we hebben gezamenlijk met de trainer en de speler besloten dat het beter voor iedereen was als hij niet zou meespelen. We gaan zeker een oplossing vinden die voor iedereen goed is”, aldus Pinto.

Daarnaast ligt Mourinho ook door de prestaties van AS Roma onder vuur. De club staat momenteel op de zevende plek in de Serie A, veertien punten achter op de koploper. Vandaag verspeelde het tegen Torino opnieuw punten (1-1). Mourinho had zichzelf daardoor niet meer in de hand en schold een minuut voor tijd de scheidsrechter uit.

Dat kwam hem op een meer dan terechte rode kaart te staan, zo erkent hij zelf tegenover DAZN. „Het was de juiste beslissing, mijn woorden richting de scheidsrechter verdienden een rode kaart. Ik heb na de wedstrijd met hem gesproken en mijn excuses aangeboden, maar ik wil het niet hebben over zijn optreden.”

