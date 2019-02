AS Roma houdt druk op Milan met zege op Bologna

De goals van AS Roma werden gemaakt door twee verdedigers. Aleksandar Kolarov opende de score in de 55ste minuut met een strafschop na een overtreding op Nicolò Zaniolo, de nieuwe publiekslieveling in Rome. De Argentijnse verdediger Federico Fazio maakte in de 73ste minuut de 2-0 na een corner voor de thuisploeg. Nicola Sansone bracht de spanning in de 84ste minuut nog terug met de 2-1 namens Bologna, maar daar bleef het bij.



Justin Kluivert werd na 68 minuten vervangen door Danielle De Rossi, zo zagen ook vader Patrick en broertje Shane vanaf de tribune in Stadio Olimpico. Mitchell Dijks deed de hele wedstrijd mee bij Bologna, dat achttiende blijft op drie punten onder de degradatiestreep in Italië.