AS Roma morst punten, eerste overwinning Benevento

AS Roma had tenminste een aantal uur boven Internazionale kunnen staan op de ranglijst van de Serie A. Inter speelt later vanmiddag tegen Lazio. Door de 1-1 van AS Roma blijft de ploeg van coach Eusebio Di Francesco op een vierde plek staan. Lorenzo Pellegrini schoot de Romeinen nog wel op een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft kwam Sassuolo via Simone Missiroli langszij.