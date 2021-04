AS Roma-speler Smalling na duel met Ajax in huis bedreigd en bestolen

Noa Lang terug in wedstrijd­se­lec­tie Club Brugge voor topper tegen Anderlecht

10 april Club Brugge kan zondag in de topper tegen Anderlecht weer beschikken over Noa Lang. De aanvaller liep eind vorige maand tijdens de groepsfase van het EK onder 21 een bovenbeenblessure op. Coach Philippe Clement liet vrijdag op zijn persconferentie nog in het midden of Lang zou kunnen aantreden, maar de jonge Nederlander behoort wel tot de wedstrijdselectie.