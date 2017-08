Asensio redt punt voor Real Madrid in spektakelstuk tegen Valencia

Imponerend Monaco maakt gehakt van Marseille

27 augustus AS Monaco heeft Olympique Marseille de eerste nederlaag van dit seizoen in de Franse voetbalcompetitie bezorgd. De regerend landskampioen deed dat op duidelijk wijze: 6-1. Halverwege was het al 4-0. Monaco en Paris Saint-Germain, dat vrijdag al won van Saint-Etienne, gaan allebei met twaalf punten uit vier duels aan de leiding in de Ligue 1.