Aston Villa-Fulham, de wedstrijd van 183 miljoen euro

De winnaar van play-off in de Engelse Championship strijkt komend jaar minimaal 160 miljoen pond (bijna 183 miljoen euro) op. Reden: de lucratieve tv-pool waaruit de Premier League-clubs putten en de zogenaamde parachute-payments, miljoenen die worden uitgekeerd aan clubs die degraderen zodat ze een niveau lager het hoofd boven water kunnen houden.



Dan Jones, directeur van Sports Business Group bij Deloitte: ,,Het zal als altijd een zinderende avond worden op Wembley en de mooiste advertentiecampagne voor de Championship. Aan de horizon ligt de goudpot voor Fulham en Aston Villa.''



Vooral de tv-gelden doen een flink duit in het zakje en zorgen voor morgen voor de 'duurste wedstrijd ooit'. De Premier League teert komend seizoen voor het laatst op het in 2015 afgesloten contract van een kleine zes miljard euro. In de nieuwe tv-cyclus, van 2019-2022, is het bedrag dat Sky Sports en BT Sport betalen teruggebracht tot iets meer dan vijf miljard euro per seizoen. Het contract geldt alleen voor het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn de rechten voor de Premier League in handen van Ziggo Sport.